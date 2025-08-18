scorecardresearch
 

तारों से टकराया जन्माष्टमी शोभायात्रा का रथ, करंट से 5 की मौत, केंद्रीय मंत्री का गनमैन भी घायल

हादसे में पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. यह घटना रविवार रात करीब 12 बजे रामंतापुर के गोपालनगर इलाके में हुई.

करंट फैलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई. (Photo: ITG)
हैदराबाद में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. रामंतापुर इलाके में भगवान कृष्ण की शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान यात्रा का रथ अचानक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों के संपर्क में आ गया. करंट फैलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई. हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का गनमैन भी शामिल है.

पांच श्रद्धालुओं की मौत, चार घायल

किशन रेड्डी का गनमैन भी घायल

मृतकों की पहचान 21 वर्षीय श्रीकृष्ण, 35 वर्षीय श्रीकांत रेड्डी, 34 वर्षीय सुरेश, 39 वर्षीय रुद्र विकास और 45 वर्षीय राजेंद्र रेड्डी के रूप में हुई है. घटना के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

खबरों के अनुसार, इस हादसे में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के सुरक्षा गार्ड को भी गंभीर चोटें आई हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस लापरवाही के कारण जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व का माहौल गमगीन हो गया.

