तेलंगाना: PM मोदी का इतना बड़ा प्रशंसक कि घर के फ्रंट पर गुदवा दी उनकी आकृति

तेलांगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक और बीजेपी समर्थक ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया. उसने अपने नए बने मकान की दीवार पर ही पीएम मोदी की बड़ी सी आकृति गुदवा दी है.

करीमनगर जिले के रामाडुगु जोन के चिप्पाकुर्थी गांव में रहने वाले बी महेश बीजेपी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने नए मकान का निर्माण करवाया तो एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की आकृतियां गुदवा दीं. अब ये मकान इलाके में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आसपास के लोग इस मकान को देखने के लिए आ रहे हैं.

इस बात की खबर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बांदी संजय को मिली. वो गांव में एक कार्यकर्ता के घर आए तो उन्हें महेश के मकान के बारे में जानकारी मिली. वे खुद इस मकान को देखने के लिए पहुंचे. संजय बांदी करीमनगर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं. उन्होंने महेश को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया कहा.

संजय ने बाद में पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट भी किया. इसमें उन्होंने लिखा- अपने संसदीय क्षेत्र में रामाडुगु मंडल में बालासनी महेश गौड के घर का दौरा किया, जो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के अनन्य फॉलोअर हैं.

Visited Balasani Mahesh Goud home at Ramadugu Mandal in my Parliamentary Constituency, who is a beloved follower of Honourable PM @narendramodi ji. pic.twitter.com/o4gvdC5ydx