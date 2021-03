बंगाल: पिटाई से घायल 85 वर्षीय महिला की मौत, बीजेपी नेताओं ने TMC को घेरा

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच जिन बंगाल की बेटी पर पोस्टर वार छिड़ा, अब उनकी मौत हो चुकी है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है और दुख जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस को घेरा है.

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए दुःख व्यक्त किया है. अमित शाह ने ट्वीट किया कि बंगाल की बेटी शोवा मजूमदार जी के निधन से मन व्यथित है. टीएमसी के गुंडों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी जान चली गयी. उन्होंने कहा कि शोवा मजूमदार के परिवार का दर्द और घाव ममता दीदी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा. बंगाल, हिंसा-मुक्त कल के लिए लड़ेगा. बंगाल, हमारी बहनों और माताओं के लिए एक सुरक्षित राज्य की लड़ाई लड़ेगा.

अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ईश्वर, वृद्ध मां शोभा मजूमदार जी की आत्मा को शान्ति प्रदान करे. बेटे गोपाल मजूमदार के भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा. ये भी बंगाल की मां थी, बंगाल की बेटी थी. बीजेपी हमेशा मां और बेटी की सुरक्षा हेतु लड़ती रहेगी.

पार्टी के दो बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस मसले पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि हाल ही में हमले का शिकार हुईं 85 वर्षीय शोवा मजूमदार की मौत हो गयी है. मालवीय ने लिखा, 'बंगाल की यह बेटी, किसी की मां, किसी की बहन ... की मौत हो चुकी है. टीएमसी कैडरों द्वारा उनके साथ क्रूरता बरती गई लेकिन ममता बनर्जी को उन पर दया नहीं आई. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब उनके परिवार के घावों को कौन ठीक करेगा? टीएमसी की हिंसा की राजनीति ने बंगाल की आत्मा को चोट पहुंचाई है.'



This daughter of Bengal, someone’s mother, someone’s sister... is dead. She was brutally assaulted by TMC cadres but Mamata Banerjee didn’t have a word of compassion for her. Who will heal the wounds of her family?



