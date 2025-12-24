scorecardresearch
 
हैदराबाद के थिएटर में बर्थडे के बाद बवाल... स्टाफ से वीडियो बनवाया, डिलीट हो गया तो बेरहमी से पीटा

हैदराबाद के हिमायतनगर स्थित एक निजी थिएटर में जन्मदिन समारोह के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो गलती से डिलीट होने पर विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहक और उसके साथियों ने थिएटर स्टाफ पर हमला कर दिया. घटना में एक कर्मचारी घायल हुआ, जबकि मोबाइल फोन, फर्नीचर और थिएटर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.

प्राइवेट थिएटर में मनाया बर्थडे, डिलीट हो गया वीडियो तो काटा बवाल (Photo: ITG)
तेलंगाना में हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके में स्थित एक निजी थिएटर में बर्थडे सेलिब्रेशन उस समय हिंसक हो गया, जब एक वीडियो के गलती से डिलीट हो जाने को लेकर ग्राहक और थिएटर स्टाफ के बीच विवाद बढ़ गया. इस घटना में थिएटर के एक कर्मचारी को चोट आई, जबकि थिएटर की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है. मामले के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जॉली डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट थिएटर्स के प्रबंधन के अनुसार, करीब तीन दिन पहले एक ग्राहक अपने दोस्तों के साथ निजी थिएटर में जन्मदिन मनाने आया था. सेलिब्रेशन के दौरान फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे. इसी बीच ग्राहक का मोबाइल फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया. इसके बाद ग्राहक ने थिएटर के एक स्टाफ सदस्य से अनुरोध किया कि वह अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर ले और बाद में उसे भेज दे.

अगले दिन जब ग्राहक वीडियो लेने के लिए दोबारा थिएटर पहुंचा, तब पता चला कि स्टाफ के मोबाइल से वह वीडियो गलती से डिलीट हो चुका है. इस बात को लेकर ग्राहक नाराज हो गया और कथित तौर पर थिएटर स्टाफ को दोषी ठहराने लगा. प्रबंधन का आरोप है कि इसके बाद ग्राहक ने लगातार तीन दिनों तक फोन कर स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाया.

तीसरे दिन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. आरोप है कि ग्राहक अपने कुछ साथियों के साथ थिएटर पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने थिएटर के कर्मचारियों पर हमला कर दिया. इस दौरान एक स्टाफ सदस्य के हाथ में कांच या किसी नुकीली वस्तु से कट लग गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

हमले के दौरान आरोपियों ने एक मोबाइल फोन तोड़ दिया, फर्नीचर में तोड़फोड़ की और थिएटर की अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद थिएटर प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

थिएटर प्रबंधन ने कहा है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और किसी भी गलती को बातचीत से सुलझाया जा सकता था. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों. घटना के बाद निजी थिएटरों की सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
 

