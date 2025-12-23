scorecardresearch
 
अभिनेता शिवाजी ने अभिनेत्रियों और महिलाओं से मांगी माफी, शब्दों के चयन पर जताया अफसोस

अभिनेता शिवाजी ने अपने बयान को लेकर अभिनेत्रियों और महिलाओं से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि उनका इरादा अच्छा था, लेकिन शब्दों का चयन गलत हो गया. उन्होंने साफ किया कि वह किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे और भविष्य में ऐसे शब्दों से बचने की बात कही.

अभिनेता शिवाजी ने मांगी माफी (Photo: Screengrab)
दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता Shivaji ने हालिया बयान को लेकर अभिनेत्रियों और महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन शब्दों का चयन ठीक नहीं रहा. अभिनेता शिवाजी ने साफ किया कि उनके बयान का मकसद किसी भी महिला का अपमान या उसे नीचा दिखाना नहीं था.

शिवाजी ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा समय में कई अभिनेत्रियां कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं. वह इस विषय पर कुछ सकारात्मक बात कहना चाहते थे, लेकिन इस दौरान उनसे कुछ ऐसे शब्द निकल गए, जो अनुचित थे. उन्होंने माना कि उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था और इसके लिए वह खेद जताते हैं.

अभिनेता शिवाजी ने अपने बयान पर मांगी माफी

अभिनेता ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका इशारा सभी महिलाओं की ओर नहीं था. उनका कहना था कि वह केवल यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब अभिनेत्रियां बाहर जाती हैं तो अगर वे अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें, तो शायद कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह बात किसी को अपमानित करने या दोष देने के इरादे से नहीं कही गई थी.

बयान का मकसद किसी भी महिला का अपमान करना नहीं था

शिवाजी ने दो टूक कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ अच्छा कहना था. उन्होंने माना कि अगर उनके बयान में इस्तेमाल किए गए दो शब्द न बोले गए होते तो बेहतर होता. उन्होंने फिर दोहराया कि किसी भी महिला या अभिनेत्री को ठेस पहुंचाने, अपमानित करने या नीचा दिखाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी. अभिनेता की इस माफी को उनके शब्दों को लेकर उठे विवाद के बाद एक सफाई के तौर पर देखा जा रहा है. शिवाजी ने उम्मीद जताई कि लोग उनके इरादे को समझेंगे और उनकी माफी को स्वीकार करेंगे.

