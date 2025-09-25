scorecardresearch
 

जुबीन गर्ग के मैनेजर के घर SIT का छापा, लगे हैं सिंगर की 'हत्या' में शामिल होने के आरोप

गुवाहाटी के दतलपारा इलाके में SIT ने गायक जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर छापेमारी की. करीब दो घंटे इंतजार के बाद फ्लैट 3A में सर्च ऑपरेशन हुआ. मौके पर मजिस्ट्रेट मौजूद थे. बाहर गुस्साए फैन्स जमा हो गए, हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा.

जुबीन गर्ग (File Photo: ITG)
जुबीन गर्ग (File Photo: ITG)

गुवाहाटी के दतलपारा इलाके में गुरुवार सुबह गायक जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर SIT ने छापेमारी की. सूत्रों के अनुसार, CID अधिकारियों की टीम सुबह ही परिसर में पहुंच गई थी और करीब दो घंटे तक तीन मंजिला इमारत के बाहर तैनात रही. इसके बाद टीम ने फ्लैट नंबर 3A में प्रवेश किया.

यह फ्लैट एक 3BHK यूनिट है, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा और उनका परिवार साल 2019 से रह रहा है. छापेमारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई. जांच टीम ने फ्लैट में करीब एक घंटे तक तलाशी अभियान चलाया. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छापेमारी में क्या बरामद हुआ.

सिद्धार्थ शर्मा के घर SIT ने की छापेमारी 

छापेमारी की खबर फैलते ही जुबीन गर्ग के बड़ी संख्या में फैन्स वहां पहुंच गए. फैन्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए SIT की कार्रवाई पर सवाल उठाए. हालात बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल मौके पर तैनात किया.

जुबीन के फैन्स ने SIT की कार्रवाई पर सवाल उठाए

पुलिस ने मौके पर मौजूद भीड़ को शांत करने की कोशिश की और लोगों से सहयोग करने की अपील की. आसपास के इलाके में जाम की स्थिति बन गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया. फिलहाल छापेमारी के बाद SIT टीम ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

(रिपोर्टर- नंदिता)

