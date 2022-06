अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखकर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत?

अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है. इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिल्म को लेकर बयान दिया है. भागवत ने कहा कि अब तक हम अपना इतिहास दूसरों द्वारा लिखा हुए पढ़ते थे. अब हम इतिहास को भारत के नजरिए से देख रहे हैं.

भागवत ने कहा कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी की लड़ाई हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी ने लिखा है. उसको हमने पढ़ा है. भारत में, भारत में लिखा हुआ कृत हम पहली बार देख रहे हैं. अब भारत के इतिहास को हम अपने नजर से देख और समझ रहे हैं और यही मौका है. इसका परिणाम देश के भविष्य के लिए निश्चित ही अच्छा होगा.

#WATCH | We used to read our history written by others. We are now looking at history from India's perspective: RSS chief Mohan Bhagwat said after watching Akshay Kumar-starrer period drama 'Samrat Prithviraj' in Delhi (03.06) pic.twitter.com/yTVf7Nc9ix