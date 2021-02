देसी ट्विटर ‘Koo’ पर हुई पीयूष गोयल की एंट्री, लोगों से भी की जुड़ने की अपील

आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज में हिस्सा लेने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘कू’ का लगातार विस्तार हो रहा है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि वो भी अब इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं. मंत्री की ओर से अपील की गई है कि लोग भी इस देसी एप से जुड़ें.



आपको बता दें कि कू को देसी ट्विटर कहा जा रहा है, जो लगातार पॉपुलर हो रहा है. खास बात ये है कि ये करीब दस भारतीय भाषाओं में भी है. यानी अंग्रेजी, हिन्दी के अलावा ये एप तमिल, मराठी, बांग्ला और अन्य कई भाषाओं में है.

I am now on Koo.



Connect with me on this Indian micro-blogging platform for real-time, exciting and exclusive updates.



Let us exchange our thoughts and ideas on Koo.



