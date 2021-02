कौन हैं महिमा कौल, जिनको लोग ट्विटर पर कह रहे हैं 'तुस्सी मत जाओ'

ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर (इंडिया एवं साउथ एशिया) महिमा कौल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कहा जा रहा है कि महिमा ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन हाल ही में सरकार के साथ टकराव को भी उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं, ट्विटर पर उनके पक्ष में #MahimaPleaseDontGo हैशटैग चलाए जा रहे हैं. कई ट्विटर यूजर्स ने कहा है कि 'तुस्सी मत जाओ'.

बता दें कि पिछले सप्ताह भारत सरकार ने ट्विटर को 250 ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था जो पीएम मोदी के विरोध में किसानों के मसले से जुड़े हैशटैग चला रहे थे, लेकिन ब्लॉक होने के महज 24 घंटे के अंदर इनमें से कई अकाउंट्स एक्टिव हो गए, जिसके बाद सरकार ने नोटिस जारी कर दिया.

सरकार की ओर से जारी नोटिस और महिमा के इस्तीफे के बाद से उनके समर्थन में ट्विटर पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं. ट्विटर यूजर गुरप्रीत वालिया ने लिखा है, 'एक ही है ट्विटर इंडिया में जो सही को सही गलत को गलत बोलती है. जाने मत दो मित्रों.' वहीं, एक यूजर ने लिखा है- आप मत जाइए, हम आपकी आवाज बनेंगे.

