एअर इंडिया क्रैश में मणिपुर की दो महिला क्रू सदस्य लापता, परिवारों रो-रोकर बुरा हाल

अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 क्रैश में मणिपुर की दो महिला क्रू सदस्य लापता हैं. ठौबल की एनगंथोई शर्मा और कांगपोकपी में रह रही लमनुथेम सिंगसोन फ्लाइट में सवार थीं. हादसे के बाद उनके परिवार सदमे में हैं और किसी आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. राहत व बचाव कार्य जारी है.

Two Manipur Cabin Crew Feared Aboard Crashed Air India Flight from Ahmedabad to London