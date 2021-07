पहले ही दिन नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Twitter को चेताया, कहा- देश का कानून मानना ही होगा

नये आईटी नियमों (New IT Rules) को लेकर ट्विटर (Twitter) से जारी तकरार के बीच IT मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाली हर कंपनी को भारत के कानून मानने चाहिए. अश्विनी वैष्णव ने दो टूक कहा है कि आगे भारत में कोई काम करता है तो उसे देश का कानून मानना ही होगा.

बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन (7 जुलाई) ही IT मंत्री का पदभार संभाला है. उन्हें रविशंकर प्रसाद की जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह कैबिनेट मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रभारी होंगे.

रेलवे के मसले पर उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में काफी काम हुआ. रेलवे की सुरक्षा और आधुनिकीकरण प्राथमिकता होगी. हो रहे कामों और तेजी से बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी होगी. अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे देश की सेवा करने का अवसर दिया.

दरअसल, नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का मंत्रालय में पहला दिन था. कार्यालय के पहले ही दिन उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों को उनके मनमाने रवैये पर चेता दिया है. आईटी मंत्री ने साफ कहा है कि देश का कानून सर्वोच्च है, ट्विटर को नियम का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि अश्विनी वैष्णव की यह टिप्पणी ट्विटर द्वारा कोर्ट को यह बताए जाने के बाद आई है कि 8 हफ्ते में शिकायत निवारण अधिकारी तैनात कर दिया जाएगा. ट्विटर ने गुरुवार को कोर्ट को यह भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करेगा.