IAS अधिकारी की बेटी ने की खुदकुशी, कुछ महीने पहले ससुराल वालों पर लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताडेपल्ली इलाके में एक IAS अधिकारी की बेटी की आत्महत्या का मामला सामने आया है. 25 वर्षीय माधुरी सहितिबाई रविवार को अपने घर में मृत पाई गईं. वह पिछले कुछ महीनों से अपने माता पिता के साथ ही रह रही थीं. ताडेपल्ली पुलिस के अनुसार, माता पिता ने बताया कि माधुरी काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आईं. जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़कर अंदर देखा, जहां वह फांसी के फंदे पर लटकी मिलीं.

माधुरी ने कुछ महीने पहले अपने पति राजेश नायडू पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पुलिस के अनुसार, माधुरी और राजेश एक ही गांव बुग्गनपल्ली, बीतनचरला मंडल, नंदयाल जिले के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे. इसी दौरान माधुरी ने बैक्लॉग होने पर बी टेक की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी.

IAS अधिकारी की बेटी ने की खुदकुशी

दोनों ने 5 मार्च को शादी की और 7 मार्च को यह बात अपने परिवारों को बताई. बाद में शादी का पंजीकरण भी करवाया गया. लेकिन कुछ महीनों बाद माधुरी ने अपने माता पिता को फोन कर बताया कि वह दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही हैं. इसके बाद परिवार उसे सितंबर के पहले सप्ताह में घर ले आया. तब से वह अपने माता पिता के पास ही रह रही थीं.

पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया

ताडेपल्ली के मंगलगीरी डीएसपी मुरली कृष्णा ने बताया कि इस मामले में दहेज मौत से संबंधित धारा 80 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस विवाह के बाद से परिवार में उत्पन्न तनाव और कथित उत्पीड़न के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

