scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IAS अधिकारी की बेटी ने की खुदकुशी, कुछ महीने पहले ससुराल वालों पर लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप

आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली में एक IAS अधिकारी की 25 वर्षीय बेटी माधुरी सहितिबाई ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. कुछ महीने पहले उन्होंने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. माता पिता उसे सितंबर में घर ले आए थे. रविवार को वह बाथरूम में संदिग्ध हालत में मृत मिलीं. पुलिस ने दहेज मौत की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दहेज हत्या का आरोप (Photo: Representational)
दहेज हत्या का आरोप (Photo: Representational)

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताडेपल्ली इलाके में एक IAS अधिकारी की बेटी की आत्महत्या का मामला सामने आया है. 25 वर्षीय माधुरी सहितिबाई रविवार को अपने घर में मृत पाई गईं. वह पिछले कुछ महीनों से अपने माता पिता के साथ ही रह रही थीं. ताडेपल्ली पुलिस के अनुसार, माता पिता ने बताया कि माधुरी काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आईं. जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़कर अंदर देखा, जहां वह फांसी के फंदे पर लटकी मिलीं.

माधुरी ने कुछ महीने पहले अपने पति राजेश नायडू पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पुलिस के अनुसार, माधुरी और राजेश एक ही गांव बुग्गनपल्ली, बीतनचरला मंडल, नंदयाल जिले के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे. इसी दौरान माधुरी ने बैक्लॉग होने पर बी टेक की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी.

IAS अधिकारी की बेटी ने की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

Nikki Bhati dowry death (Rep Photo)
छह महीने की दुल्हन की दर्दनाक मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप  
Woman murdered
थार के लिए पत्नी का मर्डर... बीजेपी नेता पर दहेज हत्या का आरोप 
woman found by people
बिन बताए गायब हुई बहू... दहेज हत्या में फंस गए ससुराल वाले, दो साल बाद खुला राज 
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. (Photo: Representational )
UP: बलिया की अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में 4 चार को 10 साल की सजा 
प्रेमी संग जिंदा मिली दहेज हत्या की 'मृतका' 

दोनों ने 5 मार्च को शादी की और 7 मार्च को यह बात अपने परिवारों को बताई. बाद में शादी का पंजीकरण भी करवाया गया. लेकिन कुछ महीनों बाद माधुरी ने अपने माता पिता को फोन कर बताया कि वह दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही हैं. इसके बाद परिवार उसे सितंबर के पहले सप्ताह में घर ले आया. तब से वह अपने माता पिता के पास ही रह रही थीं.

Advertisement

पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया

ताडेपल्ली के मंगलगीरी डीएसपी मुरली कृष्णा ने बताया कि इस मामले में दहेज मौत से संबंधित धारा 80 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस विवाह के बाद से परिवार में उत्पन्न तनाव और कथित उत्पीड़न के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement