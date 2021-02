दिल्ली में FIR के बाद ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट- कोई धमकी किसानों के लिए समर्थन से रोक नहीं पाएगी

पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने फिर ट्वीट करके कहा है कि वो किसानों के साथ खड़ी हैं. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूं. कोई भी नफरत, धमकी इसे बदल नहीं सकती.

ग्रेटा थनबर्ग ने ये ट्वीट दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद किया है. ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. ग्रेटा के खिलाफ धारा- 153 A, 120 B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest