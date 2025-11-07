scorecardresearch
 

गोवा बीच पर विदेशी महिला पर्यटक संग जबरन फोटो खिंचवाई, Video Viral

उत्तर गोवा के हरमल बीच पर घरेलू पर्यटकों द्वारा एक विदेशी महिला पर्यटक से जबरन फोटो खिंचवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद पर्यटन निदेशक केदार नाइक ने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

विदेशी महिलाओं के साथ फोटों खिंचवाने की कोशिश (Photo: Screengrab)
उत्तर गोवा के हरमल बीच से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ घरेलू पर्यटक एक विदेशी महिला पर्यटक को जबरन फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

गोवा के बीचों पर अरामबोल, अश्वेम और मंद्रेम जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं. बताया गया है कि कुछ घरेलू पर्यटक खासकर विदेशी महिलाओं के साथ तस्वीरें खिंचवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार असुविधा की स्थिति बन जाती है.

विदेशी महिलाओं से जबरन फोटों खिंचवाने का प्रयास

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक विदेशी महिला पर्यटकों से उसकी इच्छा के खिलाफ फोटो के लिए मजबूर किया जा रहा है. जबरन उनके कंधों पर हाथ रखकर फोटों खिंचाने का प्रयास किया जा रहा है. दोनों महिलाएं खुद को बचाती दिखाई दे रही हैं. मौके पर मौजूद किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह घटना पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और शालीनता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्से का माहौल

मामले के सामने आने के बाद पर्यटन निदेशक केदार नाइक ने मीडिया से कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि पर्यटक गोवा में सुरक्षित महसूस कर सकें. स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गोवा की पर्यटन छवि पर असर न पड़े.

