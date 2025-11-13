बेंगलुरु: हॉर्न बजाने पर भड़का युवक, कार से स्कूटी सवार परिवार को रौंदा, CCTV से खुला राज

बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सड़क पर गुस्सा दिखाना भारी पड़ गया. मामूली हॉर्न बजाने की बात पर उसने परिवार की कार को टक्कर मार दी. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है.

यह मामला 26 अक्टूबर का है जब रमैया कॉलेज के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक मोटरिस्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुकृत केशव को हॉर्न बजाया. वह रास्ता रोककर खड़ा था और सामने वाला वाहन आगे बढ़ना चाहता था. इस बात से नाराज होकर सुकृत ने अपनी टाटा कर्व कार से उसका पीछा किया और जानबूझकर उसकी कार में टक्कर मार दी.

कार चालक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर

शुरुआत में ट्रैफिक पुलिस ने इसे एक साधारण सड़क दुर्घटना मानकर मामला दर्ज किया था. लेकिन जब बयान में विरोधाभास मिले तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला. वीडियो में साफ दिखा कि सुकृत ने जानबूझकर वाहन को टक्कर मारी. इसके बाद केस को ट्रैफिक पुलिस से हटाकर सादाशिवनगर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन को सौंपा गया.

घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में हुई कैद

पुलिस ने कार की डिटेल्स के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह सिर्फ सामने वाले को डराना चाहता था, उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था. हालांकि जांच में यह साफ हुआ कि यह सड़क पर खतरनाक और हिंसक व्यवहार का मामला है. फिलहाल आरोपी की कार जब्त कर ली गई है और जांच जारी है.

