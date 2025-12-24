scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिंगर यो यो हनी सिंह के 'नागिन' गाने पर विवाद... पंजाबी संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप, BJP नेता ने DGP से की शिकायत

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. हनी के गाने 'नागिन' पर विवाद बढ़ रहा है. बीजेपी नेता ने डीजीपी से शिकायत की है और FIR की मांग की है. उन्होंने इस गाने को अश्लील बताया और पंजाबी संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने पंजाब के डीजीपी के पास हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. (File Photo)
बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने पंजाब के डीजीपी के पास हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. (File Photo)

मशहूर पंजाबी रैपर और गायक यो यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनके हाल ही में रिलीज हुए पंजाबी गाने 'नागिन' को अश्लील बताते हुए पंजाब पुलिस महानिदेशक (DGP) को शिकायती पत्र दिया है और गाने को यूट्यूब समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है.

बीजेपी के प्रदेश सह-संयोजक अरविंद शर्मा ने पंजाब DGP को यह शिकायत सौंपी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यो यो हनी सिंह का नया गाना 'नागिन' पंजाबी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है.

शिकायत में क्या कहा गया...

सम्बंधित ख़बरें

phurr song teaser kapil sharma and honey singh
कपिल शर्मा-हनी सिंह को देख हसीनाएं हुईं 'फुर्र', नए गाने का टीजर आउट
malaika arora, honey singh
अश्लील डांस मूव्स के लिए ट्रोल हुईं मलाइका, एक्ट्रेस माही ने किया रिएक्ट
de de pyaar de 2: jhoom sharabi original singer aziz naza's wife on missing credits of original singer
'झूम शराबी' के असली सिंगर को नहीं मिला क्रेडिट, पत्नी बोलीं 'बेटे को मौका दे देते'
Ajay Devgn, Jhoom Sharaabi Song
अजय-हनी सिंह की जुगलबंदी, 'झूम शराबी' गाना रिलीज, बनेगा नया एंथम
Honey Singh
विंटेज गाड़ियों के साथ हनी सिंह, रिलीज किया 'माफिया' ट्रैक

जालंधर के अरविंद शर्मा ने शिकायती पत्र में कहा कि इस गाने के वीडियो में अश्लीलता से भरे दृश्य, भद्दे डांस मूव्स और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया गया है. उनका कहना है कि मनोरंजन के नाम पर पंजाबी संगीत और पहचान को बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब की संस्कृति हमेशा से मर्यादा, सम्मान और महिलाओं के प्रति आदर के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह के गाने समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं.

बच्चों पर गलत असर का आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 'नागिन' गाना यूट्यूब पर बिना किसी प्रभावी आयु प्रतिबंध के उपलब्ध है, जिससे बच्चे और किशोर आसानी से इसे देख सकते हैं. अरविंद शर्मा ने चिंता जताई कि इस तरह का कंटेंट बच्चों और युवाओं के मानसिक और नैतिक विकास पर गलत असर डाल सकता है.

Advertisement

उन्होंने इसे गंभीर जनहित का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

किन धाराओं में कार्रवाई की मांग

शर्मा ने अपनी शिकायत में हनी सिंह और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की मांग की है, जिनमें आईपीसी की धारा 292 और 293 (अश्लील सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण), आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A (डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और यौन सामग्री का प्रकाशन) और संविधान के अनुच्छेद 19(2) का हवाला देते हुए नैतिकता और शालीनता के हित में उचित प्रतिबंध लागू करने की बात कही है.

क्या मांग की गई...

बीजेपी नेता ने शिकायत में मांग की है कि गाना 'नागिन' को तुरंत यूट्यूब और अन्य सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाए. यो यो हनी सिंह और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. भविष्य में पंजाबी संगीत के नाम पर इस तरह की अश्लील सामग्री पर सख्त रोक लगाई जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement