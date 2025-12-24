सिंगर यो यो हनी सिंह के 'नागिन' गाने पर विवाद... पंजाबी संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप, BJP नेता ने DGP से की शिकायत

मशहूर पंजाबी रैपर और गायक यो यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनके हाल ही में रिलीज हुए पंजाबी गाने 'नागिन' को अश्लील बताते हुए पंजाब पुलिस महानिदेशक (DGP) को शिकायती पत्र दिया है और गाने को यूट्यूब समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है.

बीजेपी के प्रदेश सह-संयोजक अरविंद शर्मा ने पंजाब DGP को यह शिकायत सौंपी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यो यो हनी सिंह का नया गाना 'नागिन' पंजाबी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है.

शिकायत में क्या कहा गया...

जालंधर के अरविंद शर्मा ने शिकायती पत्र में कहा कि इस गाने के वीडियो में अश्लीलता से भरे दृश्य, भद्दे डांस मूव्स और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया गया है. उनका कहना है कि मनोरंजन के नाम पर पंजाबी संगीत और पहचान को बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब की संस्कृति हमेशा से मर्यादा, सम्मान और महिलाओं के प्रति आदर के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह के गाने समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं.

बच्चों पर गलत असर का आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 'नागिन' गाना यूट्यूब पर बिना किसी प्रभावी आयु प्रतिबंध के उपलब्ध है, जिससे बच्चे और किशोर आसानी से इसे देख सकते हैं. अरविंद शर्मा ने चिंता जताई कि इस तरह का कंटेंट बच्चों और युवाओं के मानसिक और नैतिक विकास पर गलत असर डाल सकता है.

उन्होंने इसे गंभीर जनहित का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

किन धाराओं में कार्रवाई की मांग

शर्मा ने अपनी शिकायत में हनी सिंह और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की मांग की है, जिनमें आईपीसी की धारा 292 और 293 (अश्लील सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण), आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A (डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और यौन सामग्री का प्रकाशन) और संविधान के अनुच्छेद 19(2) का हवाला देते हुए नैतिकता और शालीनता के हित में उचित प्रतिबंध लागू करने की बात कही है.

क्या मांग की गई...

बीजेपी नेता ने शिकायत में मांग की है कि गाना 'नागिन' को तुरंत यूट्यूब और अन्य सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाए. यो यो हनी सिंह और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. भविष्य में पंजाबी संगीत के नाम पर इस तरह की अश्लील सामग्री पर सख्त रोक लगाई जाए.

