पंजाब: रावी नदी में फंसे NDRF कर्मियों को वायुसेना ने किया रेस्क्यू, हेलिकॉप्टर को एक पहिए पर टिकाकर चलाया ऑपरेशन, VIDEO

भारतीय वायुसेना ने रावी नदी पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों और एक गरुड़ कमांडो को Mi-17 1V हेलिकॉप्टर से सुरक्षित निकाला. कठिन भूभाग में हेलिकॉप्टर पूरी तरह न उतर पाने पर पायलटों ने एक पहिए के सहारे होवरिंग कर अद्भुत कौशल और साहस दिखाया.

वायुसेना ने गरुड़ कमांडो का भी रेस्क्यू किया (Photo: ITG)
वायुसेना ने गरुड़ कमांडो का भी रेस्क्यू किया (Photo: ITG)

भारतीय वायुसेना ने पंजाब के माधोपुर के पास रावी नदी पर एक साहसिक बचाव अभियान चलाया और टूटे हुए बैराज पर फंसे राष्ट्रीय आपदा बचाव बल (NDRF) के कर्मियों को बचाया. इस दौरान वायुसेना ने Mi-17 1V हेलिकॉप्टर तैनात किया, जिसने खतरनाक इलाक़े में यह बचाव कार्य अंजाम दिया.

ऑपरेशन के दौरान हेलिकॉप्टर के चालक दल ने नदी के टूटे हुए बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों और एक गरुड़ कमांडो को रेस्क्यू किया. 

भारतीय वायुसेना ने एक्स पर लिखा कि 30 अगस्त 2025 को माधोपुर के पास रावी नदी पर एक साहसिक मिशन में वायुसेना के Mi-17 1V हेलिकॉप्टर ने टूटे हुए बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को सहायता प्रदान की.

ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कठिन भूभाग पर हेलिकॉप्टर पूरी तरह नहीं उतर सकता था. ऐसे में पायलटों ने सिर्फ एक पहिए के सहारे हेलिकॉप्टर को ढलान पर टिकाते हुए लगातार होवरिंग की और कर्मियों को उतारने-निकालने का काम किया.

वायुसेना ने आगे बताया कि  खतरनाक ढलानों पर एक-पहिया होवरिंग के दौरान चालक दल ने अद्भुत कौशल और साहस दिखाते हुए एनडीआरएफ कर्मियों और गरुड़ कमांडो को सुरक्षित निकाला.

