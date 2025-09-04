scorecardresearch
 

Feedback

'24 घंटे खुले रहेंगे मेरे दरवाजे...', पंजाब के मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए की ये बड़ी घोषणा!

पंजाब इस मानसून 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है. राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की हर मदद के लिए वो तैयार हैं.

Advertisement
X
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बाढ़ पीड़ितों की मदद को सामने आए हैं (Photo:X(@harjotbains)
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बाढ़ पीड़ितों की मदद को सामने आए हैं (Photo:X(@harjotbains)

पंजाब इस मानसून विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं. राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 37 लोगों की मौत हो गई है. राज्य के 1,65 गांव पानी में डूबे हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. इस बीच पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए अपने दो घरों को जनता के लिए खोल दिया है.

सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में पंजाब के मंत्री ने कहा कि उनका गंभीरपुर और नंगल स्थित आवास जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहेंगे. वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, 'मैं जो भी हूं, आप लोगों की वजह से हूं. इसलिए मेरा जो गंभीरपुर वाला घर है और नंगल में मेरी जो रिहाइश है, सेवा सदन...ये दोनों ही इलाके के लोगों के लिए खुले हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'किसी को भी किसी तरह की दिक्कत है तो वो मेरे नंगल वाले घर पहुंचे. वहां मेरी टीम 24 घंटे मौजूद है...वहां, राशन, दवाई  और जरूरी सामान मौजूद हैं. अगर किसी को वहीं रुकना भी है तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

punjab flood
पंजाब: सड़क संपर्क टूटा तो ड्रोन बने सहारा, बाढ़ पीड़ितों तक ऐसे पहुंचाई जा रही राहत सामग्री 
Flood-Affected Punjab: Fodder Arrives from Hoshiarpur for Animals
'घरों में भरा पानी, हमारे पशु भूखे मर रहे', गुरदासपुर में बाढ़ के बीच बोले लोग 
bihar punjab flood
बिहार तक पहुंची पंजाब बाढ़ की मार, मधुबनी के प्रवासी मजदूरों पर मंडरा रहा रोजी-रोटी का संकट 
Workers returned to Bihar from Punjab.
'बाढ़ ने छीनी आजीविका...', पंजाब से हरियाणा-दिल्ली पलायन करने वाले खेतिहर मजदूरों की आपबीती 
New GST slabs implemented, many states in distress due to floods.
देश में यमुना का कहर, पंजाब बाढ़ से बेहाल; देखें शतक आजतक  

उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल आ रहे हैं और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा रही है. बैंस ने साफ किया कि उन्हें नकद दान की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि किसी ने गलती से 11,000 रुपये उस नंबर पर भेज दिए, जबकि यह मदद का सही तरीका नहीं है.

Advertisement

मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि अगर वो पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं तो सही माध्यमों से करें. वो राहत सामग्री को उन लोगों तक पहुंचाएं जो पहले से ही राहत कार्य में लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि लोगों की तरफ से मिली राहत सामग्री को नंगल के प्रभावित हिस्सों में बांटा जा रहा है.

1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ झेल रहा है पंजाब

पंजाब इस वक्त 1988 के बाद से सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है. इस बाढ़ से पंजाब की खेती-बाड़ी प्रभावित हुई है और 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल तबाह हो गई है. लोगों की जान जा रही है और किसानों के पशु भी मारे जा रहे हैं. 

गुरदासपुर, फाजिल्का, पठानकोट, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं. पंजाब के इन गांवों के लोग आने-जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं.

राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और कहा कि सरकार ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रभावितों को उचित मुआवजा मिलेगा. इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंजाब संकट में है और देश को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement