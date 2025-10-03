scorecardresearch
 

'मम्मा बस करो, दादी को मत मारो...' नशे में बहू ने की सास की पिटाई , अब एक्शन में महिला आयोग

पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला हरजीत कौर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह अपनी बुज़ुर्ग सास गुरभजन कौर को बाल खींचकर, थप्पड़ व गालियां देती दिखी. महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बहू शराब पीकर मारती-गाली देती है. वह संपत्ति अपने नाम करने का दबाव डालती है.

नशे में बहू ने की सास की पिटाई, एक्शन में महिला आयोग (Photo: ITG)
नशे में बहू ने की सास की पिटाई, एक्शन में महिला आयोग (Photo: ITG)

हाल में एक बहू द्वारा उसकी बुजुर्ग सास की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था. पंजाब के गुरदासपुर जिले की आरोपी महिला के खिलाफ अब राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई की मांग की है. दरअसल ये वही महिला है जिसका एक वीडियो हाल में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें वह अपनी बूढ़ी सास को चांटे ही चांटे मार रही थी और गालियां दे रही थी.

स्टील के गिलास से मारा, जड़े थप्पड़

वीडियो क्लिप में, कोठे गांव की यह महिला अपनी सास के बाल खींचती, उन्हें स्टील के गिलास से मारती और थप्पड़ भी मारती नजर आ रही है. हरजीत कौर नाम की महिला अपनी बुज़ुर्ग सास को धक्का देती है. जब बुजुर्ग बचने के लिए अपनी बहू को पैर से धक्का देने की कोशिश करती है, तो हरजीत उसे पकड़ लेती है और फिर उसके चेहरे पर दो थप्पड़ मारती है. पीड़िता जोर-जोर से रोने लगती है.

वीडियो में, हरजीत अपनी सास को मारने के लिए उनका स्लीपर खींचने की कोशिश करती भी दिखाई दे रही है, गाली गलौच कर रही है. गुरभजन कौर नाम की पीड़िता अपनी बहू द्वारा पीटे जाने के बाद बुरी तरह हिली हुई दिखाई दे रही है.

'बस करो मम्मा... दादी को छोड़ दो, मत मारो.'

इस सब का वीडियो बना रहा हरजीत का बेटा कहता है, 'बस करो मम्मा... दादी को छोड़ दो, मत मारो.' हालांकि वह उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा.महिला आयोग की अध्यक्ष राज गिल ने वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया है और मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए गुरदासपुर के एसएसपी को पत्र लिखा है. गिल ने कहा कि एक असहाय बुज़ुर्ग महिला को उसकी बहू ने पीटा है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बुजुर्ग ने खाना नहीं बनाया तो कर पिटाई

बुज़ुर्गों की सुरक्षा और उनके अधिकार आयोग की प्राथमिकता है. गुरदासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, गुरभजन कौर ने दावा किया कि उन्हें अपनी बहू से डर लगता है जो शराब पीकर उन्हें परेशान करती है और गालियां देती है. जब उनसे पूछा गया कि वीडियो में कैद हमले के पीछे क्या उकसावे की वजह थी, तो गुरभजन ने कहा कि हरजीत इसलिए नाराज़ हो गई क्योंकि उसने उसके लिए खाना नहीं बनाया क्योंकि उसकी तबियत ठीक नहीं थी. गुरभजन ने आरोप लगाया,'उसने मेरा मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया. वह मुझ पर संपत्ति उसके नाम करने का दबाव बना रही है.'


 

