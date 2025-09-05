scorecardresearch
 

पंजाब के मोगा में सनसनीखेज वारदात, मामूली विवाद में युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

पंजाब के मोगा में जी.टी. रोड स्थित ढाबे पर मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान रमेश कुमार (27) के रूप में हुई है. रमेश ने शराब ठेके पर झगड़ रहे युवकों को शांत कराने की कोशिश की थी, तभी एक युवक ने गोली चला दी. रमेश की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

आरोपी फरार. (Photo: Representational)
पंजाब के मोगा में गुरुवार देर रात जी.टी. रोड स्थित एक ढाबे पर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली बहसबाजी के बाद एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान रमेश कुमार (27) निवासी मोगा के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, रात करीब 11 बजे रमेश कुमार अपने दोस्त रमनदीप सिंह और दो बच्चों के साथ ढाबे पर खाना खाने गया था. इसी दौरान वह बीयर लेने के लिए पास स्थित शराब ठेके पर पहुंचा, जहां 7-8 युवक आपस में झगड़ रहे थे. रमेश ने बीच-बचाव कर माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन विवाद और भड़क गया. गुस्से में आए एक युवक ने अचानक पिस्तौल निकालकर रमेश पर गोली चला दी. गोली लगते ही रमेश जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी युवक अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही सिटी-1 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोगा सिविल अस्पताल भेजा. वहीं मृतक के परिजनों के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि झगड़ा अचानक शुरू हुआ था और रमेश की हत्या बीच-बचाव के दौरान हुई. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में आक्रोश है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट- तन्मय सामंत.
