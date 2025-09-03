scorecardresearch
 

पंजाब: कांग्रेस ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

पंजाब के तरनतारन जिले में कांग्रेस ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बांध निर्माण से लौट रहे थे. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस जांच में जुटी है.

तरनतारन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बांध निर्माण के लिए अपनी ट्रॉली से मिट्टी डालकर लौट रहे थे. (Photo: Representational)
पंजाब के पट्टी से कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बांध निर्माण के लिए अपनी ट्रॉली से मिट्टी डालकर लौट रहे थे. बुधवार देर शाम यह वारदात विधानी पट्टी के गांव तूत के पास हुई. बाइक सवार बदमाशों ने गुरमेल सिंह पर गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस जांच में जुटी
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

उपचुनाव से पहले वारदात
बताया जा रहा है कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही उपचुनाव होने हैं. ऐसे समय में कांग्रेस नेता की हत्या ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है.

शोक की लहर
गुरमेल सिंह की हत्या से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

