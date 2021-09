पंजाब: अमरिंदर सिंह के न्योते पर पहुंचे ओलंपिक पदक विजेता, CM ने खुद परोसा अपने हाथ का बना डिनर

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को डिनपर पर आमंत्रित किया था. भारतीय पदक विजेताओं की इस दौरान अमरिंदर सिंह ने खूब आवभगत की. उन्होंने अपने हाथों से बना खाना खिलाड़ियों को खिलाया.

सीएम अमरिंदर शाम से ही डिनर बनाने में जुटे थे. खिलाड़ियों के पहुंचने पर उन्होंने अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाड़ियों को खिलाया. सीएम अमरिंदर ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर वीडियो भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, आज रात के खाने के लिए हमारे ओलंपियनों की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनके लिए खाना बनाने में बहुत मजा आया. आप ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाते रहें.

Privileged to have hosted our Olympians for dinner tonight. Thoroughly enjoyed cooking for them. May you continue to bring great laurels to the country. 🇮🇳 pic.twitter.com/hI2ntXtZQs