Punjab: बस कंडक्टर की गुंडागर्दी, महिला को बस से नीचे फेंका, बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़े... Video Viral

पंजाब के मोगा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. बूगीपुरा बाईपास के पास पंजाब रोडवेज की बस के कंडक्टर ने एक महिला यात्री को बस से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर उसकी पिटाई कर दी और कपड़े फाड़ दिए. राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

परेशान करता था बस का कंडक्टर

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मनप्रीत कौर (35) गांव समालसर की रहने वाली है और मोगा स्थित KFC आउटलेट में काम करती है. वह रोजाना बस से काम पर आती-जाती थी. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कंडक्टर अमनदीप सिंह (निवासी मानसा) पहले भी उसे परेशान करता था. घटना वाले दिन जब उसने मोगा बाईपास के पास उतरने को कहा तो कंडक्टर से उसकी बहस हो गई. बारिश के दौरान कंडक्टर ने उसे जबरन बस से नीचे धक्का दे दिया और बाहर आकर थप्पड़ मारते हुए पिटाई कर दी.

महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया

स्थानीय लोगों ने महिला को बचाकर इलाज के लिए मोगा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना पर पंजाब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए मोगा पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

पीड़िता ने अपने बयान फोकल प्वाइंट चौकी में दर्ज कराए, जिसके आधार पर पुलिस ने कंडक्टर अमनदीप सिंह पर धारा 74 और 115(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने क्या कहा?

एसएचओ बरुण कुमार के अनुसार, एक महिला यात्री को बस कंडक्टर ने थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की. राहगीरों ने घटना का वीडियो बना लिया. पीड़िता मनप्रीत कौर (35), निवासी समालसर, मोगा स्थित KFC आउटलेट में काम करती हैं और रोज बस से सफर करती थीं. 2 सितंबर की सुबह वह पनबस नंबर PB-65-AT-3078 से मोगा आ रही थीं. इसी दौरान कंडक्टर अमनदीप सिंह (निवासी मानसा), जो पहले भी उसे परेशान करता था, उससे बहस करने लगा. जब महिला ने KFC स्टॉप पर उतरने की बात कही तो कंडक्टर ने बारिश के बीच उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर मारपीट की.

स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कंडक्टर पर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

तन्मय सोमानता की रिपोर्ट