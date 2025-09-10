scorecardresearch
 

Feedback

Punjab: बस कंडक्टर की गुंडागर्दी, महिला को बस से नीचे फेंका, बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़े... Video Viral

पंजाब के मोगा में एक महिला यात्री के साथ बस कंडक्टर द्वारा मारपीट और कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया. आरोपी अमनदीप सिंह ने महिला को धक्का देकर बस से गिराया और थप्पड़ मारा. राहगीरों ने बचाकर उसे अस्पताल पहुंचाया. घटना का वीडियो वायरल होने पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

Advertisement
X
बस कंडक्टर महिला को परेशान करता था. (Photo: Screengrab)
बस कंडक्टर महिला को परेशान करता था. (Photo: Screengrab)

पंजाब के मोगा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. बूगीपुरा बाईपास के पास पंजाब रोडवेज की बस के कंडक्टर ने एक महिला यात्री को बस से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर उसकी पिटाई कर दी और कपड़े फाड़ दिए. राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

परेशान करता था बस का कंडक्टर
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मनप्रीत कौर (35) गांव समालसर की रहने वाली है और मोगा स्थित KFC आउटलेट में काम करती है. वह रोजाना बस से काम पर आती-जाती थी. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कंडक्टर अमनदीप सिंह (निवासी मानसा) पहले भी उसे परेशान करता था. घटना वाले दिन जब उसने मोगा बाईपास के पास उतरने को कहा तो कंडक्टर से उसकी बहस हो गई. बारिश के दौरान कंडक्टर ने उसे जबरन बस से नीचे धक्का दे दिया और बाहर आकर थप्पड़ मारते हुए पिटाई कर दी.

महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया
स्थानीय लोगों ने महिला को बचाकर इलाज के लिए मोगा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना पर पंजाब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए मोगा पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग व्यक्ति लड़की को गोद में उठाकर अंधेरी जगह ले जाते देखा जा रहा है. (Photo: Screengrab)
गेहूं पिसाने आई लड़की से बुजुर्ग दुकानदार ने की रेप की कोशिश, VIDEO वायरल 
Questions on the relief package for Punjab, accusations against the center.
PM मोदी के पंजाब दौरे पर AAP का हमला, राहत पैकेज पर कही ये बात 
आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा. (Photo: X/@manjind34336978)
दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी करार, हिरासत में लिए गए 
punjab news
बाढ़ पीड़ितों के लिए PM मोदी ने किया मदद का ऐलान, देखें पंजाब आजतक 
पंजाब बाढ़ में पीड़ितों के लिए भेजा राशन क्या सड़ रहा है (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा गया राशन सड़ रहा है? ये रही इस वीडियो की असल कहानी 
Advertisement

पीड़िता ने अपने बयान फोकल प्वाइंट चौकी में दर्ज कराए, जिसके आधार पर पुलिस ने कंडक्टर अमनदीप सिंह पर धारा 74 और 115(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने क्या कहा?
एसएचओ बरुण कुमार के अनुसार, एक महिला यात्री को बस कंडक्टर ने थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की. राहगीरों ने घटना का वीडियो बना लिया. पीड़िता मनप्रीत कौर (35), निवासी समालसर, मोगा स्थित KFC आउटलेट में काम करती हैं और रोज बस से सफर करती थीं. 2 सितंबर की सुबह वह पनबस नंबर PB-65-AT-3078 से मोगा आ रही थीं. इसी दौरान कंडक्टर अमनदीप सिंह (निवासी मानसा), जो पहले भी उसे परेशान करता था, उससे बहस करने लगा. जब महिला ने KFC स्टॉप पर उतरने की बात कही तो कंडक्टर ने बारिश के बीच उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर मारपीट की.

स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कंडक्टर पर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

---- समाप्त ----
तन्मय सोमानता की रिपोर्ट
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement