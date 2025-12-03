scorecardresearch
 
विदेश से लौटी पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, पति का गला दबाकर की हत्या, फरीदकोट पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा

फरीदकोट के गांव सुखनवाला में एक ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों कनाडा से डीपोर्ट होकर लौटे थे और पति को इनके रिश्ते का पता चल गया था. हत्या के बाद पत्नी ने पुलिस को चोरी की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन जांच में पूरा सच सामने आ गया.

गुरविंदर सिंह की हत्या के आरोप में पत्नी रूपिंदर कौर के साथ प्रेमी हरकंवलप्रीत सिंह गिरफ्तार ( Prem Kumar Passi)
फरीदकोट जिले के गांव सुखनवाला में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. शुरूआती जांच में यह मामला चोरी के दौरान हत्या जैसा बताया गया था, लेकिन पुलिस की गहराई से जांच ने एक खौफनाक सच्चाई सामने ला दी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रूपिंदर कौर और हरकंवलप्रीत सिंह के तौर पर हुई है. दोनों कुछ समय पहले ही कनाडा से डीपोर्ट होकर पंजाब आए थे. पुलिस के मुताबिक मृतक गुरविंदर सिंह को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के रिश्ते की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा

यह मामला 28-29 नवंबर की रात करीब 12 बजे सामने आया, जब गुरविंदर सिंह की हत्या की सूचना पुलिस को मिली. मृतक की बहन मनवीर कौर के बयान पर पत्नी रूपिंदर कौर और उसके प्रेमी हरकंवलप्रीत के खिलाफ थाना सदर फरीदकोट में मुकदमा दर्ज किया गया.

एसपी इन्वेस्टिगेशन जोगेश्वर सिंह गोराया ने बताया कि डीएसपी तिर्लोचन सिंह की अगुवाई में जांच शुरू की गई. पूछताछ में सामने आया कि रूपिंदर कौर जनवरी 2025 में कनाडा से लौटकर अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिले हरकंवलप्रीत सिंह के साथ प्रेम संबंध चल रहा था.

पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया 

पुलिस के अनुसार, घटना वाली रात रूपिंदर कौर ने अपने साथी हरकंवलप्रीत को घर बुलाया. दोनों ने मिलकर गुरविंदर सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को छुपाने के लिए पत्नी ने पुलिस को बताया कि रात में घर में चोर घुस आए थे और हाथापाई में उसके पति की जान चली गई. लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर शक हुआ और सख्ती से पूछताछ में पूरा सच सामने आया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत से रिमांड भी हासिल कर लिया गया है. पुलिस अब उनसे आगे की पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----
