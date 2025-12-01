scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अपने ही गैंग के हाथों मारा गया लॉरेंस बिश्नोई का दोस्‍त पैरी, चंडीगढ़ में दिनदहाड़े शूटआउट

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में इंदरप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है. आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और अन्य सदस्यों ने पैरी को गैंग का गद्दार बताते हुए हत्या को सही ठहराया और क्लब मालिकों व पैरी के समर्थकों को धमकी दी. पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और सोशल मीडिया कंटेंट की भी पड़ताल कर रही है.

Advertisement
X
लॉरेंस बिश्नोई- (File Photo: ITG)
लॉरेंस बिश्नोई- (File Photo: ITG)

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में हुए इंदरप्रीत पैरी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने लेने का दावा किया है. गैंग से जुड़े आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस घटना को अंजाम देने की बात कही. पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. पैरी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था.

पोस्ट में क्या लिखा था?
पोस्ट की शुरुआत ‘जय श्री राम, जय बजरंगबली’ के साथ की गई. इसके बाद आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर और हरमन संधू ने दावा किया कि वे एक “नई जंग” शुरू कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि इंदरप्रीत पैरी उनकी गैंग का “गद्दार” था और ‘गोल्डी या रोहित’ के नाम पर क्लबों से पैसे वसूलता था. इसी कारण उसकी हत्या की गई.

पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि पैरी पहले उनके हरी बॉक्सर पर हमले की कोशिश कर चुका था और सिप्पा की हत्या में भी शामिल था.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
Gangster Anmol Bishnoi
ISI के निशाने पर लॉरेंस का भाई अनमोल... शहजाद टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 आतंकी अरेस्ट 
अनमोल बिश्नोई की हिरासत 7 दिन और बढ़ाई गई. (File Photo: ITG)
कोर्ट ने बढ़ाई अनमोल बिश्नोई की कस्टडी, NIA मुख्यालय में हुई सुनवाई 
पुलिस ने 35 जैकेट्स जब्त की हैं.
'लॉरेंस जैकेट' ट्रेंड में, गैंगस्टर की फोटो लगी जैकेट पर कई गिरफ्तारियां 
लॉरेंस बिश्नोई- (File Photo: ITG)
लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचने वाले 3 गिरफ्तार, 35 जैकेट जब्त 

गैंग ने जारी की धमकी
पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा गया कि जो भी पैरी या उसके समूह का साथ देगा, उसे “नहीं छोड़ा जाएगा.” गैंग ने क्लब मालिकों को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने विरोधी ग्रुप को पैसे दिए, तो उनसे सीधे निपटा जाएगा. पोस्ट में यह दावा भी किया गया कि जरूरत पड़ने पर वे जेलों तक में पहुंचकर बदला लेने से नहीं हिचकेंगे.

Advertisement

इस धमकी भरे पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सोशल मीडिया कंटेंट की भी पड़ताल कर रही है.

पैरी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में नाम दर्ज था. सेक्टर-33 निवासी पैरी कई संगठित अपराध गिरोहों के संपर्क में रहने के लिए भी जाना जाता था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था, बल्कि गोल्डी बराड़, देवेंद्र बंबीहा ग्रुप के भगवानपुरिया और संपत नेहरा जैसे नेटवर्क के साथ लगातार लिंक में रहता था. इसी वजह से वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके में सख्त नाकाबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement