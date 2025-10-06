scorecardresearch
 

Feedback

डंकी रूट से फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे 85 युवक, नाव में हुआ ब्लास्ट, पंजाब का युवक भी लापता

फ्रांस से ब्रिटेन जा रही नाव में 85 पंजाबी नौजवान सवार थे. 1 अक्टूबर को नाव में अचानक ब्लास्ट और हवा निकलने के कारण सभी पानी में डूब गए. जालंधर के आदमपुर के अरविंदर सिंह लापता हैं. फ्रांस पुलिस ने अन्य युवाओं को रेस्क्यू किया, लेकिन अरविंदर की तलाश जारी है. परिवार ने सरकार से मदद की अपील की है.

Advertisement
X
नाव हादसे में भारतीय युवक लापता (Photo: Davinder Kumar/ITG)
नाव हादसे में भारतीय युवक लापता (Photo: Davinder Kumar/ITG)

विदेश जाने के सपने देखने वाले पंजाब के युवाओं के लिए एक और दुखद घटना सामने आई है. फ्रांस से ब्रिटेन जा रही नाव में सवार 85 नौजवानों के साथ 1 अक्टूबर को बड़ा हादसा हुआ. डंकी रूट से फ्रांस से  ब्रिटेन जा रही नाव में अचानक हवा निकलने और ब्लास्ट होने के कारण सभी नौजवान पानी में गिर गए.

इस घटना में जालंधर के आदमपुर गांव भटणूरा लुबाणा के 29 वर्षीय अरविंदर सिंह लापता हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद फ्रांस पुलिस ने नौजवानों का रेस्क्यू किया. रिपोर्ट के अनुसार, 5 पंजाबी युवाओं में से चार को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अरविंदर सिंह अभी तक लापता हैं.

नाव में अचानक हवा निकलने से ब्लास्ट हुआ

सम्बंधित ख़बरें

Punjab Youth Stuck in Russia
डंकी रूट से गए रूस, धोखे से हुई भर्ती, अब लगा रहे गुहार... जंग में फंसे पंजाबी युवाओं की आपबीती 
International Human Trafficking Racket in Jharkhand
नौकरी का लालच, डंकी रूट, पैसों की लूट... झारखंड में बड़े अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ 
Donkey Route Video
डंकी रूट का वह खतरनाक वीडियो, जिसके जरिए अमेरिका गए थे अवैध प्रवासी 
किसी में 80 लाख तो किसी में 70 लाख का खर्च... इन 3 खतरनाक 'डंकी रूट' से अमेरिका पहुंचते हैं भारतीय 
Indian deportees dunki journey
...पूरा डंकी रूट, इन 10 देशों से होते हुए 'अमेरिकन' बनने का सपना बुन रहे भारतीय 

अरविंदर सिंह के परिवार पर इस घटना का गहरा सदमा है. उनके छोटे भाई ने बताया कि 2 अक्टूबर को परिवार को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि चार अन्य युवाओं को फ्रांस पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन अरविंदर की कोई खबर नहीं है.

5 पंजाब के युवाकों में से 4 को सुरक्षित निकाला गया

परिवार ने पंजाब और केंद्र सरकार से अपील की है कि वे अरविंदर की खोज में मदद करें और फ्रांस पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखें. परिवार की चिंता बढ़ रही है क्योंकि घटना के बाद से अरविंदर की कोई जानकारी नहीं मिल रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब के युवा विदेश जाने के लिए जोखिम भरे रास्तों का सहारा ले रहे हैं. ऐसे हादसे न केवल परिवारों के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं.

Advertisement

 

(रिपोर्ट- देवेंद्र कुमार)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement