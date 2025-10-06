डंकी रूट से फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे 85 युवक, नाव में हुआ ब्लास्ट, पंजाब का युवक भी लापता

विदेश जाने के सपने देखने वाले पंजाब के युवाओं के लिए एक और दुखद घटना सामने आई है. फ्रांस से ब्रिटेन जा रही नाव में सवार 85 नौजवानों के साथ 1 अक्टूबर को बड़ा हादसा हुआ. डंकी रूट से फ्रांस से ब्रिटेन जा रही नाव में अचानक हवा निकलने और ब्लास्ट होने के कारण सभी नौजवान पानी में गिर गए.

इस घटना में जालंधर के आदमपुर गांव भटणूरा लुबाणा के 29 वर्षीय अरविंदर सिंह लापता हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद फ्रांस पुलिस ने नौजवानों का रेस्क्यू किया. रिपोर्ट के अनुसार, 5 पंजाबी युवाओं में से चार को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अरविंदर सिंह अभी तक लापता हैं.

नाव में अचानक हवा निकलने से ब्लास्ट हुआ

अरविंदर सिंह के परिवार पर इस घटना का गहरा सदमा है. उनके छोटे भाई ने बताया कि 2 अक्टूबर को परिवार को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि चार अन्य युवाओं को फ्रांस पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन अरविंदर की कोई खबर नहीं है.

5 पंजाब के युवाकों में से 4 को सुरक्षित निकाला गया

परिवार ने पंजाब और केंद्र सरकार से अपील की है कि वे अरविंदर की खोज में मदद करें और फ्रांस पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखें. परिवार की चिंता बढ़ रही है क्योंकि घटना के बाद से अरविंदर की कोई जानकारी नहीं मिल रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब के युवा विदेश जाने के लिए जोखिम भरे रास्तों का सहारा ले रहे हैं. ऐसे हादसे न केवल परिवारों के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं.

(रिपोर्ट- देवेंद्र कुमार)

