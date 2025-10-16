scorecardresearch
 

पंजाब में 5 लाख रुपये रिश्वत ले रहे थे DIG, सीबीआई ने किया गिरफ्तार

रोपड़ में सीबीआई ने एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों के मुताबिक अधिकारी एक मामले में राहत देने के बदले रकम मांग रहे थे. सीबीआई ने पूर्व सूचना पर ट्रैप बिछाया और उन्हें रंगेहाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद उनके आवास और दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है.

रिश्वत लेते डीआईजी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पंजाब के रोपड़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. अधिकारी पर एक मामले में राहत देने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

रंगे हाथों पकड़े गए डीजीआई

सीबीआई को लंबे समय से इस अधिकारी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं कि वह मामलों में राहत देने के बदले रिश्वत मांगते हैं. इसी सूचना के आधार पर सीबीआई ने ट्रैप (Trap) की योजना बनाई. जब अधिकारी ने पांच लाख रुपये की रिश्वत ली, उसी दौरान सीबीआई की टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया.

केस में राहत देने के लिए मांग रहे थे पैसे

सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी गोपनीयता के साथ की गई. जैसे ही अधिकारी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से नकदी के बंडल भी बरामद हुए हैं.

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने डीआईजी के दफ्तर और आवास दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. जांच एजेंसी को शक है कि उनके पास से भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिल सकते हैं.

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी डीआईजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है.

 

