सिद्धू की ताजपोशी में जा रहे कार्यकर्ताओं से भरी बस का एक्सीडेंट, 3 की मौत; कैप्टन ने जताया दुख

पंजाब के मोगा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां दो बसें आपस में टकरा गईं. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मिनी बस में सवार सभी लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता थे. वे चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होने जा रहे थे.

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं. जबकि 3 की मौत हो गई. सभी मृतक कांग्रेसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं. वहीं, इस हादसे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दुख जताया है.



मिली जानकारी के मुताबिक, फिरोजपुर के हल्का जीरा से कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा के समर्थकों की एक मिनी बस चंडीगढ़ में होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में जा रही थी. बस गांव लोहारा से आगे जाकर अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही पंजाब रोडवेज मोगा डिपो की बस से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि मिनी बस की सीटें उखड़कर बाहर आ गईं. घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस, एडीसी हरचरण सिंह संधू, एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

सभी संभव मदद का दिया आदेश

अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, यह जानकर दुख हुआ कि मोगा जिले में बस एक्सीडेंट हो गया. इसमें 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर है. कई लोग घायल भी हुए हैं. मोगा के डिप्टी कमिश्नर को घायलों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इस मामले में जांच की रिपोर्ट भी मांगी है.

Saddened to learn of the bus accident in Moga district in which 3 Congress workers have reportedly died & many persons are injured. Have directed DC Moga to immediately provide full medical treatment to all the injured and to send a report to the Government.