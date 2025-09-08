scorecardresearch
 

अमृतसर: 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन के साथ 5 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पकड़े गए युवकों के पाकिस्तान में बैठे स्मगलरों से संबंध पाए गए हैं. यह गिरोह बाढ़ के दौरान बॉर्डर से खेप मंगवाकर होटलों के कमरों में छिपाता था. मुख्य आरोपी सनी पर पहले से 6 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं.

8 किलो हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार (Photo: Representational)
अमृतसर पुलिस ने नार्को आतंकवाद नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पकड़े गए युवकों के संबंध पाकिस्तान में बैठे तस्करों से जुड़े हुए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह युवक बाढ़ के दौरान बॉर्डर एरिया में पानी का फायदा उठाकर पाकिस्तान से खेप मंगवाते थे. अजनाला इलाके में पानी से ही हेरोइन उठाकर लाते और फिर उसे बड़े होटलों के कमरों में छिपाते थे. ताकि किसी को शक न हो.

गुरप्रीत भुल्लर, पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने बताया कि पकड़े गए युवकों में सनी नाम का युवक भी शामिल है, जिस पर पहले से मोहाली सहित 6 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं. गिरोह का संपर्क पाकिस्तान में बैठे चाचा नामक तस्कर से था, जो उन्हें बताए गए स्थानों पर खेप पहुंचाने के निर्देश देता था.

पुलिस का कहना है कि यह सभी आरोपी ज्यादातर अजनाला के रहने वाले हैं. इनमें से एक आरोपी प्राइवेट टीचर भी है. आरोपी हेरोइन को भीड़भाड़ वाले इलाकों से निकालते थे ताकि पुलिस और लोगों को शक न हो.

आरोपी पाकिस्तान से मंगाते थे ड्रग्स की खेप

गुरप्रीत भुल्लर ने इसे बड़ी बरामदगी बताया और कहा कि लंबे समय से इन तस्करों की तलाश थी. पकड़े गए युवकों से पूछताछ जारी है और संभावना है कि नेटवर्क के और भी लोग पुलिस की गिरफ्त में आएंगे.

