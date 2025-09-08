अमृतसर: 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन के साथ 5 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

अमृतसर पुलिस ने नार्को आतंकवाद नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पकड़े गए युवकों के संबंध पाकिस्तान में बैठे तस्करों से जुड़े हुए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह युवक बाढ़ के दौरान बॉर्डर एरिया में पानी का फायदा उठाकर पाकिस्तान से खेप मंगवाते थे. अजनाला इलाके में पानी से ही हेरोइन उठाकर लाते और फिर उसे बड़े होटलों के कमरों में छिपाते थे. ताकि किसी को शक न हो.

8 किलो 187 ग्राम हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार

गुरप्रीत भुल्लर, पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने बताया कि पकड़े गए युवकों में सनी नाम का युवक भी शामिल है, जिस पर पहले से मोहाली सहित 6 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं. गिरोह का संपर्क पाकिस्तान में बैठे चाचा नामक तस्कर से था, जो उन्हें बताए गए स्थानों पर खेप पहुंचाने के निर्देश देता था.

पुलिस का कहना है कि यह सभी आरोपी ज्यादातर अजनाला के रहने वाले हैं. इनमें से एक आरोपी प्राइवेट टीचर भी है. आरोपी हेरोइन को भीड़भाड़ वाले इलाकों से निकालते थे ताकि पुलिस और लोगों को शक न हो.

Advertisement

आरोपी पाकिस्तान से मंगाते थे ड्रग्स की खेप

गुरप्रीत भुल्लर ने इसे बड़ी बरामदगी बताया और कहा कि लंबे समय से इन तस्करों की तलाश थी. पकड़े गए युवकों से पूछताछ जारी है और संभावना है कि नेटवर्क के और भी लोग पुलिस की गिरफ्त में आएंगे.

---- समाप्त ----