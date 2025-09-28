अमृतसर पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े चार युवकों को किया गिरफ्तार, कई मामलों में थे वांटेड

अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारखाने के पास एंटी-नेशनल नारे लिखने वाले चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी युवक बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सक्रिय ऑपरेटिव हैं और तरनतारन में हुई फायरिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह लोग ग्रैफिटी पेंटिंग, फायरिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे. जांच में खुलासा हुआ है कि इन्होंने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के घर, एक पूर्व सैनिक और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भी फायरिंग की थी. इस कार्रवाई से पुलिस ने उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरविंदर उर्फ़ हरमन, विशाल, अफरीदी धूत और प्रभ दासूवाल के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि ये आरोपी पुराने क्राइम नेटवर्क से जुड़े हुए थे और पंजाब में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने इनके कब्ज़े से एक 30 बोर पिस्तौल, स्प्रे पेंट और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

Advertisement

सभी आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और तरनतारन पुलिस भी इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई महज एक संयोग नहीं है बल्कि खालिस्तान समर्थक गैंगों के खिलाफ सख़्त एक्शन प्लान का हिस्सा है, ताकि पंजाब में अमन-शांति कायम रखी जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.

इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस द्वारा अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने साफ कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की एंटी-नेशनल गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----