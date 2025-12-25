scorecardresearch
 
अमृतसर: जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर से मारपीट, हिस्सेदारी पर विवाद बना वजह, Video

अमृतसर के रणजीत एवेन्यू स्थित एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर अमन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जिम की हिस्सेदारी को लेकर विवाद के दौरान उसकी मंगेतर पर धक्का-मुक्की और मारपीट का आरोप है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है.

जिम में मारपीट की घटना CCTV में कैद (Photo: Screengrab)
अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके में स्थित एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर अमन के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. यह मामला जिम की हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. पीड़ित अमन का कहना है कि जिम में सारा पैसा उसने लगाया था, लेकिन उसने 70 प्रतिशत हिस्सेदारी मनप्रीत के नाम पर रखी थी. अमन के अनुसार, लालच के चलते मनप्रीत ने जिम पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की और इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

अमन का आरोप है कि विवाद के दौरान उसकी मंगेतर ने उसके साथ धक्का-मुक्की की और मारपीट की. उसने बताया कि इस दौरान उसके बाल खींचे गए और उसे चोटें भी आईं. यह पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. अमन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर मारपीट की घटना देखी जा सकती है.

जिम में बॉडी बिल्डर से मारपीट

बता दें, अमन इंटरनेशनल स्तर का बॉडी बिल्डर है और वह कई अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग अवॉर्ड अपने नाम कर चुका है. उसने आरोप लगाया कि उसके केशों की बेअदबी भी की गई, जिसे लेकर उसने अकाल तख्त में भी शिकायत दर्ज कराई है. अमन का यह भी कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन उसकी शिकायत पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद

इस मामले में पुलिस का पक्ष भी सामने आया है. इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और महिला के बयान के आधार पर अमन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि अमन की ओर से भी शिकायत आई है और उस पर भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
