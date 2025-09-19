scorecardresearch
 

पिता ने अपने बेटे को कर लिया किडनैप...पत्नी को धमकी देकर कहा- 4 लाख दो, नहीं तो मार देंगे

अमृतसर के बाहुली गांव में एक पिता पर पत्नी से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चे का अपहरण कर उसे प्रताड़ित करने और नशा देने का आरोप लगा है. आरोपी पिता बच्चे को छोड़ने के बदले 4 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा है. मां और दादा का रो-रोकर बुरा हाल है. चार महीने बाद भी बच्चा बरामद नहीं हुआ है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पिता ने ही बेटे को किया अगवा
अमृतसर के अजनाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक पिता पर अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चे का अपहरण कर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. पीड़िता ज्योति का कहना है कि उसके पति ने चार महीने पहले उसके छोटे बच्चे को घर से अगवा कर लिया था और अब वह उसे न सिर्फ पीट रहा है बल्कि नशा देकर उसका वीडियो बनाकर उसे भेज रहा है.

बेटे को छोड़ने के लिए फिरौती मांग रहा पिता

ज्योति ने आरोप लगाया कि उसका पति बच्चे को छोड़ने के लिए उससे 4 लाख रुपये की फिरौती की मांग कर रहा है. वह धमकी देता है कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह बच्चे को मारकर किसी रिश्तेदार या उसके दरवाजे के सामने फेंक देगा. पीड़िता और उसके पिता का कहना है कि उन्होंने चार महीने पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

पीड़िता के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चा अमृतधारी (अमृतधारी वह सिख होता है जिसने अमृत संचार या खालसा दीक्षा ग्रहण की होती है) था, लेकिन आरोपी पिता ने उसके बाल काट दिए जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया है. पीड़िता ने गुहार लगाई है कि उसके बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए.

पत्नी से बदला लेने के लिए बेटे को किया अगवा

इस बीच, पुलिस का कहना है कि उन्हें पीड़िता ज्योति ने आवेदन दिया है और वो मामले में कार्रवाई कर रहे हैं. जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी जिस मोबाइल नंबर से कॉल कर रहा था, वह अब बंद हो गया है जिससे लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो रहा है. पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. एक ओर मां और दादा अपने बच्चे की सलामती के लिए दर-दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपी पिता की क्रूरता और नशे में डूबे वीडियो ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और बच्चे की जान सुरक्षित रहे.

 

