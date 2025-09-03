'अपने बच्चों की कसम खाकर बोलें कि...', हिरासत से फरार AAP विधायक ने जारी किया वीडियो, पुलिस पर ही उठाए सवाल

पंजाब आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा (सनौर) लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं. रेप और चीटिंग केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद कर्नाल में पुलिस कस्टडी से फरार होने का आरोप उन पर लगा. पुलिस का दावा है कि फरारी के दौरान विधायक ने फायरिंग की और अफसरों को कुचलने की कोशिश की. वहीं अब विधायक ने नया वीडियो जारी कर पुलिस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दरअसल, पटियाला के सानौर से विधायक पठानमाजरा को मंगलवार को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही थी. आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने और उनके समर्थकों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक जवान घायल हो गया. भगदड़ के बीच विधायक ने अपनी SUV गाड़ी चढ़ाकर एक और पुलिसकर्मी को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए. इस दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई, जबकि विधायक स्कॉर्पियो में फरार बताए गए.

पंजाब और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम विधायक की तलाश में जुटी हुई है. कर्नाल घटना के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

विधायक ने वीडियो जारी कर दी सफाई

इस घटनाक्रम के बाद अब विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने बुधवार को एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा, "कल से ही पुलिस कह रही है कि मैंने फायरिंग की और पुलिस पार्टी को कुचलने की कोशिश की. मैं पंजाब पुलिस से कहता हूं कि अधिकारी अपने बच्चों की कसम खाकर बोलें कि क्या मैंने फायरिंग की थी?"

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने पहले ही उन्हें जानकारी दे दी थी कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है. विधायक ने कहा कि इसी डर से उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को खाना खिलाया और फिर वहां से निकल गए.

AAP विधायक पर महिला ने दर्ज कराया था मामला

हरमीत सिंह पठानमाजरा पर यह कार्रवाई ज़िरकपुर की एक महिला की शिकायत के बाद हुई. महिला का आरोप है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया. उसने दावा किया कि 2021 में उसने महिला से शादी की, जबकि उस समय उसकी पहली शादी बरकरार थी. महिला ने यौन शोषण, अश्लील कंटेंट भेजने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इसी आधार पर विधायक पर रेप, चीटिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धाराओं में FIR दर्ज की गई है. विधायक ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था.

कौन हैं हरमीत सिंह पठानमाजरा?

AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की पॉलिटिकल जर्नी भी चर्चा में रही है. वह 2017 में बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सानौर से विधानसभा चुनाव लड़े थे. 2022 में 13 मार्च को उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की और अकाली दल के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 वोटों से हराया. 46 वर्षीय विधायक 12वीं पास हैं, जो उन्होंने 1995 में बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से पूरी की थी.

