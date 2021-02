पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का बुधवार को गोवा में निधन हो गया. कैप्टन शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि थे. सतीश शर्मा रायबरेली और अमेठी से सांसद भी रहे. 1993 से 1996 में वो केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री थे.

सतीश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे. उनके निधन पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है. कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट करके लिखा- कैप्टन सतीश शर्मा के निधन के बारे में सुनकर दुखी हूं. अपने से छोटे साथियों के लिए उनका व्यवहार हमेशा प्रोत्साहित करने वाला रहा. उन्हें याद किया जाएगा. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके निधन पर दुख जताया है.

Sad to hear about the passing away of Captain Satish Sharma. Always warm and encouraging towards his younger colleagues. He will be missed.

May he rest in peace. pic.twitter.com/hbiJMvAG7h