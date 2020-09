सुशांत मामले में अधीर रंजन बोले- BJP ने केवल चुनावी माइलेज के लिए देश के एक्टर को बिहारी स्टार बनाया

सुशांत सिंह मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मशहूर स्टार सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहारी अभिनेता के रूप में बदल दिया. बीजेपी ने ये महज चुनावी माइलेज हासिल करने के लिए किया है. उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह के न्याय की व्याख्या 'बिहारी के लिए न्याय' के रूप में नहीं की जानी चाहिए.

अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता भी अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने के हकदार हैं. सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है. रिया के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की. रिया एक बंगाली ब्राह्मण हैं.

Departed star, Mr #SushanthSinghRajput was an Indian actor, BJP turned him into a Bihari actor, only to score electoral brownie points, #SushantSinghRajputCase

