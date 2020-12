जावड़ेकर का दावा- केरल में मंडी समिति नहीं, लेकिन लेफ्ट पार्टियां कर रहीं विरोध

किसानों का भारत बंद खत्म हो गया लेकिन आंदोलन जारी है. देशभर में बंद के दौरान कई तरह की तस्वीरें सामने आईं. कहीं झड़प तो कहीं हंगामा और कहीं एकदम शांति दिखाई दी. बुधवार को सरकार के साथ किसानों की छठे दौर की बातचीत तय है.

बहरहाल, किसानों के भारत बंद को लेकर बीते दिन से ही राजनीतिक पार्टियों के तेवर तल्ख हैं. भारत बंद के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी, यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया तो वहीं पप्पू यादव की पार्टी पर भी हंगामा खड़ा करने का आरोप लगा. वहीं वामदल भी किसानों के समर्थन में पूरे देश में सड़क पर उतरे.

लेफ्ट पर बरसे जावड़ेकर

वहीं मोदी सरकार की तरफ से एक के बाद एक तमाम मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्ष पर टूट पड़े. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी लेफ्ट पार्टियों में पर निशाना साधा. प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, 'अगर पाखंड का कोई नाम होता... क्या आपको पता है कि लेफ्ट शासित केरल में कोई कृषि उपज मंडी समिति (APMC) नहीं है? लेकिन वामपंथी पार्टियां आज सड़क पर थीं और आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार मंडी समिति को कमजोर बना रही है.'

If Hypocrisy had a name...



Did you know that Left ruled Kerala does not even have APMCs?



But left parties are on the streets today, accusing @narendramodi government of weakening APMCs.