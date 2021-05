15 लाख के लिए 7 साल से वेट कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करें...PM के 30 मिनट के इंतजार पर महुआ का तंज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है. साइक्लोन यास से हुई तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बंगाल पहुंचे तो ममता उनकी रिव्यू मीटिंग में आधे घंटे की देरी से पहुंचीं. 30 मिनट तक पीएम मोदी को इंतजार कराने की वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है.

मीटिंग में ममता के देरी से पहुंचने की वजह से मच रहे हंगामे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा. महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, "30 मिनट की कथित देरी पर इतना हंगामा? 15 लाख रुपए के लिए भारतीय 7 साल से इंतजार कर रहे. एटीएम के बाहर घंटों इंतजार कर रहे. वैक्सीन के लिए महीनों से इंतजार कर रहे. थोड़ा आप भी इंतजार कर लीजिए कभी-कभी..."

So much fuss over an alleged 30 min wait?



Indians waiting 7 years for ₹15 lakhs

Waiting hours at ATM queues

Waiting months for vaccines due



Thoda aap bhi wait kar lijiye kabhi kabhi...