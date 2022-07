Parliament Monsoon Session Live Updates: ED के सामने सोनिया गांधी की पेशी, कांग्रेस ने संसद से किया वॉकआउट

सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार यह दिखाना चाहती है कि वे कितनी शक्तिशाली है. हमने संसद में महंगाई का मुद्दा उठाया है, लेकिन वे चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं. अब हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठा रहे हैं.

They (ruling party) want to show how powerful they are. We've raised the issue of inflation in Parliament but they're not ready for discussion. We're now raising the issue of misuse of central probe agencies: Congress leader Mallikarjun Kharge on ED questioning of Sonia Gandhi pic.twitter.com/8TEVbNjQhd