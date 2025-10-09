scorecardresearch
 

पूर्व PM देवेगौड़ा की सेहत में सुधार, बेटे कुमारस्वामी ने दिया हेल्थ अपडेट

92 वर्षीय JD(S) सुप्रीमो को मंगलवार को बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हेल्थ अपडेट देते हुए उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि पूर्व पीएम अगले तीन से चार दिन अस्पताल में रह सकते हैं. इस दौरान उनकी देखभाल पूरी तरह से हो रही है और स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है.

हरदानहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे. (File Photo: ITG)
कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को बताया कि उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है. 92 वर्षीय JD(S) सुप्रीमो को मंगलवार को बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

कुमारस्वामी ने अस्पताल से बाहर आते हुए मीडिया से बातचीत में कहा, “जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, अब वे नहीं हैं. डॉक्टरों ने उन्हें ठीक कर लिया है. किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. उनके पिता ईश्वर में विश्वास रखते हैं और लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए समर्थकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है."

उन्होंने बताया कि पूर्व पीएम अगले तीन से चार दिन अस्पताल में रह सकते हैं. इस दौरान उनकी देखभाल पूरी तरह से हो रही है और स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है. उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और स्वास्थ्य अपडेट के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें.

JD(S) पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी देवेगौड़ा के स्वस्थ होने की जानकारी साझा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. अस्पताल में उनके साथ परिवार के सदस्य मौजूद हैं और डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे देवेगौड़ा

बता दें कि हरदानहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा (HD Deve Gowda) भारत के प्रधानमंत्री थे. वह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने रहे. वह 1994 से 1996 तक कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री थे. वह वर्तमान में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा में संसद सदस्य हैं. वह जनता दल (सेक्युलर) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.

