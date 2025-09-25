scorecardresearch
 

दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का 29 सितंबर को होगा उद्घाटन, पीएम मोदी और नड्डा रहेंगे मौजूद

डीडीयू मार्ग पर 825 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बने इस पांच मंज़िला भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 30,000 वर्ग फीट है. भवन को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है. उद्घाटन समारोह की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेजा जा चुका है और उनके शामिल होने की संभावना है, हालांकि अंतिम पुष्टि अभी बाकी है.

समारोह में बीजेपी के शीर्ष नेता और दिल्ली इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. (File Photo- PTI)
दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, 29 सितंबर को डीडीयू मार्ग पर बने इस नए कार्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में किया जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि उद्घाटन समारोह की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेजा जा चुका है और उनके शामिल होने की संभावना है, हालांकि अंतिम पुष्टि अभी बाकी है. समारोह में बीजेपी के शीर्ष नेता और दिल्ली इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

भवन का डिजाइन और विशेषताएं

डीडीयू मार्ग पर 825 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बने इस पांच मंज़िला भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 30,000 वर्ग फीट है. भवन को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है और इसमें आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है. इसकी वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली की झलक देखने को मिलती है, जिसमें प्रवेश द्वार और अग्रभाग पर ऊँचे-ऊँचे स्तंभ बनाए गए हैं.

सुविधाओं से लैस इमारत

भवन में दो बेसमेंट बनाए गए हैं, जिनका उपयोग वाहन पार्किंग के लिए होगा. भूतल पर सम्मेलन कक्ष, रिसेप्शन और कैंटीन की व्यवस्था की गई है. पहली मंज़िल पर 300 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तैयार किया गया है.

दूसरी मंज़िल पर दिल्ली बीजेपी की विभिन्न इकाइयों और स्टाफ के कार्यालय होंगे. तीसरी मंज़िल पर पार्टी के उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों के दफ्तर बनाए गए हैं. जबकि सबसे ऊपर की मंज़िल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सांसदों और प्रदेश प्रभारी नेताओं के लिए कमरे तैयार किए गए हैं.

मौजूदा दफ्तर से होगी शिफ्टिंग

फिलहाल दिल्ली बीजेपी का कार्यालय पंडित पंत मार्ग स्थित एक बंगले से संचालित होता है, जो गुरुद्वारा रकाबगंज के पास है. पार्टी नेताओं का कहना है कि नए कार्यालय के बन जाने से जगह की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी और सांसदों समेत विभिन्न इकाइयों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा.

