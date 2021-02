किसान आंदोलन की आड़ में 'गुमराह गैंग' द्वारा रची जा रही साजिश- मुख्तार अब्बास नकवी

केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किसानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ लोग किसानों के नाम पर अपना हित साध रहे हैं, उन्होंने किसान आंदोलन को हाइजैक कर लिया है.

ट्विटर पर किसान आंदोलन के बारे में लिखते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा है कि 'गुमराह गैंग किसानों के कंधे पर अपराधिक षड्यंत्र और फायरिंग का डिब्बा लेकर घूम रही है'. ये गैंग किसानों के हितों को हाईजैक करने के षड्यंत्र में लगी हुई है. आप इस ट्वीट को यहां भी देख सकते हैं.

“Gumrahi Gang” is carrying “box of criminal conspiracy & firing from farmers' shoulders” (criminal conspiracy ka sandook aur kisano ke kandhe par bandook). This gang is involved in conspiracy to hijack interests of the farmers. #AatmanirbharBharatKaBudget @BJP4India @BJP4UP pic.twitter.com/zQE2iTQkxB