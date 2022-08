आनंद शर्मा ने CWC की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उठाए सवाल, बोले- वोटर लिस्ट बनाने में नियमों पालन नहीं हुआ

Anand Sharma question regarding election of congress President in CWC meeting Rules not followed in making voter list ntc आनंद शर्मा ने पिछले दिनों कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. उनका कहना था कि उन्हें लगातार अलग-थलग रखे जाने और अपमानित करने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर अपरिपक्व होने का आरोप लगाया.

X

सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा उठाए सवाल (फाइल फोटो)