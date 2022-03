Zomato Insta Food: मैगी, मोमोज... 10 मिनट में क्या-क्या पहुंचेगा घर? Zomato ने बताया

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो से अब खाना 10 मिनट में आपके घर पर पहुंच जाएगा. 10 मिनट में फूड डिलवरी ऑफरिंग को कंपनी ने जोमैटो इंस्टा (Zomato Insta) नाम दिया है. इस सर्विस को जोमैटो अगले महीने से शुरू करने जा रहा है. वहीं इस घोषणा से एक ओर जहां जोमैटो के बहुत सारे ग्राहक खुश हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस सर्विस को डिलीवरी पार्टनर के लिए खतरनाक बताया है. ऐसे में अब खुद जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने सामने आकर बताया कि 10 मिनट में खाने की डिलीरी सेवा कैसे काम करेगी.

कंपनी के फाउंडर ने किया ट्वीट

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ट्वीट किया, "नमस्ते ट्विटर, सुप्रभात. मैं आपको केवल इस बारे में और बताना चाहता हूं कि 10 मिनट की डिलीवरी कैसे काम करती है और यह हमारे डिलीवरी पार्टनर के लिए 30 मिनट की डिलीवरी जितनी सुरक्षित कैसे है.

Again, 10-minute delivery is as safe for our delivery partners as 30-minute delivery.



