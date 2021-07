इस फेमस YouTuber के भारत आने पर बैन, MHA अधिकारी ने बताई वजह

फेमस यूट्यूबर कार्ल रॉक (YouTuber Karl Rock) ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और देश में उनकी एंट्री को बैन कर दिया है. कार्ल रॉक का कहना है कि दिल्ली में उनकी पत्नी और परिवार है, लेकिन उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, जिस वजह से वह भारत नहीं आ सकते. बता दें कि रॉक मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनकी शादी भारत में मनीषा मलिक से हुई है.

यूट्यूबर कार्ल रॉक का क्या कहना है?

मूल रूप से न्यूजीलैंड के रहने वाले YouTuber कार्ल रॉक ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और देश में उनके प्रवेश को रोक दिया है. कार्ल भारत में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए टिप्स साझा करते हैं. पिछले साल, कार्ल की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सरकारी प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए प्रशंसा की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी

कार्ल रॉक की पत्नी ने रॉक को सरकार ब्लैक लिस्ट किये जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है. अर्ज़ी में कहा गया कि कार्ल रॉक 2013 से भारत आ रहे हैं उनके पास न्यूजीलैंड और भारत दोनों की नागरिकता है. उन्होंने भारत के सभी कानूनों का पालन किया है, उनके पास X2 वीज़ा है. अर्ज़ी में कहा गया कि रॉक को ब्लैक लिस्ट करने से पहले सरकार ने उनकी कोई बातचीत नहीं, उनको केवल मौखिक रूप से ही ब्लैक लिस्ट करने की जानकारी दी गई.

रॉक ने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया

हाल ही में कार्ल रॉक ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसका शीर्षक है 'मैंने 269 दिनों से अपनी पत्नी को क्यों नहीं देखा.' वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी पत्नी और ससुराल वालों से अलग कर दिया गया है. उन्हें भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया इसलिए वो दिल्ली नहीं आ सकते.

Dear @jacindaardern, the Govt. of India has blocked me from entering India separating me from my wife & family in Delhi. They blacklisted me without telling me, giving reasons, or letting me reply. Please watch my struggle https://t.co/dq0Z98SCFw @NZinIndia @MukteshPardeshi pic.twitter.com/sLM2nk9lR3