सात बच्चों की मां बनी ये महिला... पहली बार में तीन, दूसरी बार में चार बच्चों को दिया जन्म

सातारा में 27 साल की काजल ने जिला अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन से एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. पांच साल पहले भी उन्होंने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया था. मूल रूप से गुजरात की रहने वाली काजल और उनके पति के घर अब कुल सात बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं.

काजल विकास खाकुर्डिया ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया  (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक ऐसा चमत्कारिक प्रसंग सामने आया है जिसने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को खुशियों से भर दिया है. सातारा जिला अस्पताल में एक 27 वर्षीय महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसी महिला ने पांच साल पहले एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया था. यानी अब इस माँ की गोद में कुल सात बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं.

एक साथ चार बच्चे, अस्पताल में उत्साह का माहौल

सातारा जिला अस्पताल में कोरेगांव तालुका की रहने वाली काजल विकास खाकुर्डिया ने सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए चार बच्चों को जन्म दिया. इनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. मां और सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिसे देखकर न सिर्फ परिवारजन बल्कि अस्पताल का पूरा स्टाफ भी प्रसन्न है.

पांच साल पहले दिया था तीन बच्चों को जन्म

काजल की यह दूसरी बार की डिलीवरी थी. पांच साल पहले भी उन्होंने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया था. उस समय भी परिवार और समाज में यह खबर चर्चा का विषय बनी थी. अब दूसरी बार फिर एक साथ चार बच्चों का जन्म होने से लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे. कुल मिलाकर काजल अब सात बच्चों की मां बन गई हैं.

गुजरात से महाराष्ट्र तक की कहानी

काजल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं. उनके पति, विकास खाकुर्डिया, वर्तमान में पुणे जिले के सासवड इलाके में राजमिस्त्री का काम करते हैं. मेहनतकश परिवार में अचानक सात बच्चों का आगमन खुशियों के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आया है. पड़ोसी और रिश्तेदार मानते हैं कि यह परिवार ईश्वर का खास आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है.

डॉक्टरों की टीम ने किया कठिन ऑपरेशन सफल

काजल की डिलीवरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन सातारा जिला अस्पताल की डॉक्टर टीम ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया. इस टीम में डॉ. देसाई, डॉ. सलमा इनामदार, डॉ. खडतरे, डॉ. झेंडे और डॉ. दीपाली राठोड़ शामिल थीं. पूरी मेडिकल टीम ने लगातार निगरानी और सामंजस्य के साथ यह जटिल ऑपरेशन किया. डॉक्टरों का कहना है कि मां और बच्चों को सुरक्षित बचाना आसान नहीं था, लेकिन टीमवर्क और अनुभव की वजह से सबकुछ सफल रहा.

परिवार में दोगुनी खुशी

खाकुर्डिया परिवार में जब यह खबर पहुंची कि एक साथ चार बच्चों का जन्म हुआ है और मां पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो घर और गांव में खुशी का माहौल छा गया. रिश्तेदारों ने मिठाइयां बांटकर इस अनोखी घटना का जश्न मनाया. पड़ोसियों का कहना है कि काजल बहुत ही साधारण जीवन जीती हैं.

चर्चा का विषय

यह घटना सातारा ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है. लोग सोशल मीडिया पर इस परिवार की तस्वीरें और किस्से साझा कर रहे हैं. कई लोग इसे ईश्वर की अनोखी लीला मान रहे हैं, तो कुछ लोग माँ की हिम्मत और डॉक्टरों के कौशल की तारीफ कर रहे हैं.

चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि इस खुशी के बीच परिवार के सामने बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं. सात बच्चों की परवरिश किसी भी सामान्य परिवार के लिए आसान नहीं होती. आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विकास और काजल के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे. लेकिन परिवारजन कहते हैं कि वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से बच्चों की परवरिश करेंगे.

अस्पताल में बनी यादगार घटना

सातारा जिला अस्पताल के स्टाफ के अनुसार, यह डिलीवरी उनके लिए भी एक यादगार अनुभव रही. एक ही महिला ने पहले तीन और अब चार बच्चों को जन्म दिया, यह बहुत ही दुर्लभ मामला है. अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल टीम को बधाई दी और मां-बच्चों की स्वास्थ्य सुविधा का पूरा इंतजाम किया है.

