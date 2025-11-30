scorecardresearch
 
IBC, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज मार्केट और हाइवे… शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार लाएगी 14 बड़े बिल

संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपना विधायी एजेंडा साफ कर दिया है. इस बार सरकार कई महत्वपूर्ण सुधारों वाले बिल पेश करने की तैयारी में है, जिनका सीधा असर अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा तक पड़ेगा.

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की गई.
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा. कुल 15 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार 14 अहम विधेयक पेश करने जा रही है. इनमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, GST, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेस बिल तक शामिल हैं. वित्तीय कामकाज के तहत पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और अनुमोदन भी होगा.

शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सभी दलों की बैठक बुलाई है, जहां इस बार के विधायी एजेंडा पर भी चर्चा होगी. विपक्ष की ओर से चुनावी रोल संशोधन (SIR), दिल्ली ब्लास्ट और विदेशी नीति से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी है, लेकिन संसद में सरकार का पूरा फोकस इस बार विधायी बिजनेस पर रहने वाला है.

कौन-कौन से बिल पेश होने की संभावना?

सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों की सूची तैयार की है.

1. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025
2. इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2025 (IBC)
3. मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025- अध्यादेश बदलने के लिए
4. रीपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025
5. नेशनल हाइवेज (संशोधन) विधेयक, 2025
6. एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025
7. कॉरपोरेट लॉज (संशोधन) बिल, 2025
8. सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025
9. इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल, 2025
10. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन (संशोधन) बिल, 2025
11. हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, 2025
12. सेंट्रल एक्साइज (संशोधन) बिल, 2025
13. हेल्थ सिक्योरिटी सेस/नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025
14. वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगें (फाइनेंशियल बिजनेस)

पहले चरण की अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान होगा. इसके साथ जुड़े अनुदान विनियोजन विधेयक  को भी पेश और पारित किया जाएगा.

ऑल पार्टी मीटिंग में कौन-कौन नेता मौजूद रहे

सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में शामिल हुए. इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा भी मीटिंग में उपस्थित रहे. विपक्ष की ओर से कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, DMK से टीआर बालू, टी. सिवा, TMC से डेरेक ओ’ब्रायन, कल्याण बनर्जी, IUML से ईटी मोहम्मद बशीर, AAP से सुशील गुप्ता, RJD से मनोज झा, BJD से सस्मित पात्रा, YSRCP से मिधुन रेड्डी, SP से रामगोपाल यादव, AIADMK से थम्बीदुरई, BAP से राजकुमार रोत, (शिवसेना UBT) से मिलिंद देवड़ा, JDU से संजय झा, SAD से हर्षिमरत कौर, कमल हासन, अनुप्रिया पटेल, जॉन ब्रिटास, राजकुमार शावाग आदि ने हिस्सा लिया. संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक भी कल शाम 4 बजे प्रस्तावित है.

1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र

विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी. विपक्ष ने इसे संक्षिप्त सत्र बताया और कई जरूरी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की है. आम तौर पर सत्र में 20 बैठकें होती हैं.

---- समाप्त ----
