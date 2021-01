कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं वीएम सिंह, रिश्ते में मेनका गांधी के भाई

दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से खफा 2 किसान संगठनों ने किसान आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया है. सबसे पहले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने किसान आंदोलन से हटने की घोषणा की. संगठन के नेता वीएम सिंह रिश्ते में मेनका गांधी के भाई लगते हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं.

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे कई किसान संगठनों के साथ वीएम सिंह (विरिंदर मोहन सिंह) का राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी आंदोलन में शामिल था. लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संगठन ने आंदोलन से हटने का फैसला लिया.

वीएम सिंह देश के अमीर किसानों में गिने जाते हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में 632 करोड़ की संपत्ति होने की बात कही थी. बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर वीएम सिंह के कांग्रेस नेता और उसके टिकट पर 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया था.

Fascinating profile of those behind the stir!



Meet Sardar V M Singh of All India Kisan Sangharsh Samiti. Contested Pilibhit on Congress ticket in 2004 (against Maneka Gandhi) and 2009 (opposite Varun Gandhi). Lost every time. Had declared net worth of 632 crore back (2009) then!