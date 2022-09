Indian Railways: रेलवे ने बढ़ाए इन 8 स्पेशल ट्रेनों के फेरे, आज से शुरू टिकट बुकिंग

Indian Railway News: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट और आधिकारिक ट्विटर के जरिए ट्रेनों से जुड़ी अपडेट जानकारी शेयर करता है. इसके अलावा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रेनों के रद्द होने, परिचालन में बदलाव, नई ट्रेनों की शुरुआत और ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने तक की तमाम जानकारी दी जाती है.

पश्चिम रेलवे ने त्योहारों के वक्त ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए आठ स्पेशन ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी थी, जिसकी समय सीमा समाप्त होने से पहले ही फेरों को बढ़ा दिया है. यात्रियों की मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा इन आठ समर स्पेशल ट्रेनों के फेरों को समान संरचना, समय, ठहराव और मार्ग पर विशेष किराए पर विस्तारित करने का फैसला किया गया है. रेलवे के ट्वीट के मुताबिक ट्रेन संख्या 09039, 09037, 09067 और 09007 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 4 सितंबर, 2022 से पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू है.

इन ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

> गाड़ी संख्या 09039 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर साप्ताहिक विशेष ट्रेन 30 नवंबर तक चलनी थी, उसे अब 28 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है.

>गाड़ी संख्या 09040 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक विशेष 1 दिसंबर तक चलनी थी, उसे अब 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है.

> गाड़ी संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस-बाड़मेर साप्ताहिक विशेष ट्रेन जो 25 नवंबर तक चलनी थी, उसे अब 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है.

Western Railway has extended the trips of four pairs of Summer Special Trains on Special Fare on the same composition, timings, halts & path.



The booking of extended trips of Train No. 09039, 09037, 09067 & 09007 is open from 04.09.2022 at PRS counters & IRCTC website. pic.twitter.com/vjWy7neRwM