Weather Today: यूपी-राजस्थान में आंधी-बारिश, दिल्ली से लखनऊ तक ठंडी हवाएं, जानें उत्तर भारत का मौसम

WeatherForecast Latest Update, IMD Rainfall Alert: मौसम में बदलाव के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और भीषण गर्मी से राहत मिली है. IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ला, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर समेत विभिन्न राज्यों में अगले 24 घंटे ऐसा ही मौसम बना रहने और आंधी-बारिश की संभावना जताई है. आंधी-बारिश और तेज हवाओं के बीच उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के तापमान में गिरावट आई है. दिल्ली में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.

दिल्ली में अगर आज, 23 मई के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है. वहीं, आज दिल्ली-एनसीआर में दिन भर आंधी-तूफान और बारिश की की गतिविधियां देखने को मिलेंगी.

Jind, Panipat, Gohana, Gannaur, Meham, Sonipat, Kharkhoda (Haryana) Saharanpur, Gangoh, Deoband, Nazibabad, Shamli, Muzaffarnagar, Kandhla, Bijnaur, Khatauli, Hastinapur, Chandpur, Baraut (U.P.) during next 2 hours.