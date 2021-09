Weather Forecast Today: उत्तर मध्य प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी आ रही है, जिसकी वजह से पश्चिम यूपी और दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है.

अगले दो घंटे भारी बारिश का अनुमान

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से पहले ही हाहाकार मचा हुआ है. अब मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान जहांगीराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, पहासू, देबाई, नरौरा, अतरौली, खैर, अलीगढ़, राया, मथुरा, टूंडला, आगरा (यूपी) और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.

17/09/2021: 06:55 IST; Light to moderate intensity intermittent rain would occur over and adjoining areas of Jahangirabad, Anupshahar, Shikarpur, Pahasu, Debai, Narora, Atrauli, Khair, Aligarh, Raya, Mathura, Tundla, Agra (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/GiHk2ZXidG